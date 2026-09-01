स्नैचिंग गिरोह के सरगना को पकड़ने गई पंचकूला पुलिस पर चलाईं थी गोलियां, आरोपित को जमानत नहीं

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपित हैप्पी (20) को नियमित जमानत देने से जिला अदालत ने इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

आरोपित के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में चार मार्च 2025 को केस दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार चार मार्च 2025 को पुलिस टीम इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में गश्त पर थी।

सुबह करीब आठ बजे पुलिस को सूचना मिली कि हैप्पी, जिसे स्नैचिंग गिरोह का सरगना बताया गया, काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से ढकोली की तरफ से गांव कुंडी में वारदात करने की फिराक में है।

सूचना के आधार पर कुंडी सेक्टर-20 स्थित श्मशान घाट के पास नाका लगाया गया। करीब पौने नौ बजे एक युवक पुलिस नाका देखकर वापस मुड़ने लगा। पुलिस के रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। उसके कब्जे से पिस्टल, मैगजीन, एक कारतूस और दो खोल बरामद हुए थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपित को मामले में झूठा फंसाया गया है और सह-आरोपित फरमान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।