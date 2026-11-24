जागरण संवाददाता, पंचकूला। ट्रैफिक पुलिस ने एमडीसी क्षेत्र में नंबर प्लेट को कपड़े से ढककर बाइक चला रहे एक व्यक्ति को रोका। जांच के दौरान बाइक की आगे वाली नंबर प्लेट भी टूटी हुई मिली।

पुलिस ने मौके पर नियमानुसार बाइक का 15,500 रुपये का चालान काटा और वाहन को जब्त कर लिया। सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिंदर कुमार की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस की टीम एमडीसी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार को रोका, जिसने बाइक की पीछे वाली नंबर प्लेट को कपड़े से ढका था और आगे वाली नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इस पर पुलिस ने उसका 15,500 रुपये का चालान काटते हुए बाइक को जब्त कर दिया।