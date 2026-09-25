सायरन लगाकर हुड़दंग से पंचकूला पुलिस हुई अलर्ट, एक ही दिन में 52 छात्रों के चालान; 26 नाबालिगों के वाहन जब्त

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बीते दिनों एक नाबालिग बाइक पर सायरन लगाकर हुड़दंग मचा रहा था। यह बात पुलिस कमिश्नर पंकज नैन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पुलिस टीमें अलर्ट हुई और एक ही दिन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 52 छात्रों के चालान काटे गए। इनमें से 26 छात्र नाबालिग थे, जो बिना वैध लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। पुलिस ने सभी 26 नाबालिगों के वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया।

इसके बाद डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह के अनुसार वीरवार को स्कूलों और कॉलेजों के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। मौके पर पहुंचे कुछ अभिभावकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया। दो बच्चों के परिजनों ने स्वीकार किया कि बच्चे बिना बताए और जिद करके वाहन ले जाते हैं, ऐसे में पुलिस की यह सख्त कार्रवाई उनके लिए एक सबक साबित होगी। स्कूल प्रशासन ने भी पुलिस के इस चेकिंग अभियान की जमकर सराहना की है।