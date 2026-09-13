पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस का टैक्सी चालकों पर बड़ा एक्शन, 3 दिन में काटे 137 चालान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने बिना निर्धारित वर्दी टैक्सी कैब चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है।

पिछले तीन दिनों में पुलिस ने जिलेभर में कार्रवाई करते हुए 137 चालान किए हैं। इनमें ऐसे टैक्सी चालक शामिल हैं, जो निर्धारित वर्दी के बिना वाहन चला रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहर क्षेत्र में अभियान के दौरान 75 चालान किए गए, जबकि सूरजपुर ट्रैफिक पुलिस ने 62 चालान काटे।

बिना वर्दी पर 500 रुपये का चालान है। एसएचओ ट्रैफिक वरिंदर कुमार ने बताया कि टैक्सी और कैब चालकों के लिए निर्धारित वर्दी पहनना जरूरी है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ टैक्सी चालकों की पहचान सुनिश्चित करना भी है।