पंचकूला में सिविल वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी ने बचाई चौकीदार की जान, तबीयत बिगड़ने पर तुरंत दी CPR

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी नागरिक की जान बचाने के लिए तत्पर रहना भी पुलिस के मानवीय कर्तव्य का अहम हिस्सा है।

इसी का सराहनीय उदाहरण आज पंचकूला में देखने को मिला, जहां इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सेक्टर-5 में आयोजित हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सम्मान समारोह शुरू होने से पहले अचानक एक चौकीदार की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर सिविल कपड़ों में तैनात पंचकूला पुलिस के जवान सिपाही अनिल कुमार ने बिना समय गंवाए तुरंत मोर्चा संभाला और चौकीदार को सीपीआर देना शुरू किया। पुलिसकर्मी की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से चौकीदार की हालत में सुधार हुआ और उसे तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पहुंचाया गया।