जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 में महिला से मोबाइल फोन छीनने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से महिला से छीना गया आइफोन 15 प्रो और वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

आरोपितों की पहचान चंडीगढ़ के मौलीजागरां के रहने वाले ओम प्रकाश उर्फ रवि और पंचकूला के बीड़ घग्गर निवासी कपिल के रूप में हुई। एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा के अनुसार 13 नवंबर को सेक्टर-5 स्थित बिजली बोर्ड के उपकेंद्र के सामने महिला से मोटरसाइकिल सवार दो युवक आईफोन 15 प्रो छीनकर फरार हो गए।

शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-5 में मामला दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच-3 इन्चार्ज राजेश कुमार की अगुवाई में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 नवंबर को दोनों आरोपितों को गांव बीड़ घग्गर स्थित सत्संग भवन के नजदीक काबू किया था।