जागरण संवाददाता, पंचकूला। पर्ल ग्रुप की जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़े मामले में चार आरोपितों को अदालत से झटका लगा है। जिला अदालत ने चारों आरोपित रोहन अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, परमानंद अग्रवाल और आदेश कुमार की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अदालत ने सामने आए संदिग्ध लेनदेन, जमीन की कीमत कम दर्शाने और आरोपितों की भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत को अहम माना। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जमीन पर लगी रोक हटने से पहले ही 24 और 25 नवंबर 2025 को आरोपितों ने सह-आरोपित जोगिंदर शर्मा के भाई की फर्म के खाते में 1.69 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।