पंचकूला में अभिभावक थमा रहे बच्चों को गाड़ियां; स्कूल ड्रेस में 10वीं का छात्र दौड़ा रहा था कार, 32,500 का चालान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्कूल जाने की उम्र में कार चलाना और ऊपर से गाड़ी पर रेड-ब्लू लाइट लगाकर सड़क पर निकलना 15 साल छात्र को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 32,500 रुपये का चालान कर गाड़ी भी जब्त कर ली है।

यह ऐसा पहला मामला नहीं है। तीन दिन पहले ही पुलिस ने 56 स्कूली छात्रों को ड्राइविंग करते हुए पकड़ा था और चालान काटे थे। इसका सीधा सा मैसेज यही जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को रोक नहीं रहे हैं।