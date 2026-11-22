जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के निलंबन के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की आह्वान पर हड़ताल जारी है।

सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में नर्स, अन्य मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मरीजों की परेशानी को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती में अब प्राइवेट अस्पतालों से कर्मचारियों को लाकर काम करवाया जा रहा है।

पंचकूला स्थित नागरिक अस्पताल में मरीज आशीष कुमार (अब मृतक) के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया है। संगठन ने इस कार्रवाई को पूरी तरह एकतरफा और अन्यायपूर्ण करार दिया है।

आरोप लगाया गया है कि पंचकूला अस्पताल में 11 अक्टूबर को मरीज के इलाज में हुई लापरवाही के न तो वास्तविक कारणों का पता लगाया गया और न ही नर्सिंग स्टाफ का पक्ष सुना गया।

अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी में नर्सिंग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।

पदाधिकारियों का कहना है कि एकतरफा और गलत जांच के आधार पर नर्सिंग स्टाफ को दोषी ठहराते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई, जिसके परिणामस्वरूप छह नर्सिंग आफिसर्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया गया। इसी कार्रवाई के विरोध में हड़ताल जारी है।