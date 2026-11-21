

राजेश मलकानियां, पंचकूला। पंचकूला में अपना घर बनाने की योजना बना रहे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) नया अवसर लेकर आ रहा है। पिंजौर-कालका अर्बन काॅम्प्लेक्स के तहत एचएमटी के पास सेक्टर-27 एक्सटेंशन विकसित किया जा रहा है।

करीब 95.12 एकड़ में बनने वाले इस सेक्टर में 388 रिहायशी प्लाॅट प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि एचएसवीपी पहली बार पांच मरले के प्लाट भी उपलब्ध कराएगा। पंचकूला और घग्गर पार के विकसित सेक्टरों में अब तक इस आकार के प्लाॅट्स की ऐसी पेशकश नहीं हुई है।

सेक्टर की योजना में चार मरले के 38, पांच मरले के 133, छह मरले के 43, आठ मरले के 44, दस मरले के 70, 14 मरले के 52 और एक कनाल के आठ प्लाट शामिल हैं। छोटे से लेकर बड़े आकार के प्लाॅट एक ही सेक्टर में उपलब्ध होंगे।

पांच मरले के प्लाॅट्स की संख्या सबसे अधिक है। इससे बड़े प्लाॅट्कीस कीमत के कारण सरकारी आवासीय योजनाओं से दूर रहने वाले परिवारों को भी विकल्प मिलेगा। सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू एचएसवीपी ने सेक्टर के विकास की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सीवरेज, पेयजल और वर्षा जल निकासी पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।

ये काम पूरे होने के बाद प्लाटों की नीलामी का रास्ता साफ होगा। योजना के अनुसार, वर्ष 2027 में एस्टेट आफिस पंचकूला की ओर से ई-आक्शन कराए जाने की संभावना है। नीलामी की तारीख और रिजर्व प्राइस पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

माजरी चौक से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा सेक्टर सेक्टर माजरी चौक से करीब 12 किलोमीटर दूर होगा। एचएमटी के पास विकसित होने वाले इस क्षेत्र को चंडीगढ़-अंबाला रोड से जोड़ने की योजना है। पिंजौर, कालका और पंचकूला के अन्य हिस्सों से भी यहां पहुंचना आसान होगा। शिवालिक की तलहटी और मोरनी की पहाड़ियों के नजदीक होने से क्षेत्र को प्राकृतिक वातावरण का लाभ मिलेगा।

मिडिल क्लास के लिए सरकारी सेक्टर में घर का विकल्प अब तक पंचकूला में एचएसवीपी की ओर से विकसित किए गए सेक्टरों में चार, छह, आठ और अन्य आकार के प्लाॅट देखने को मिलते रहे हैं। पांच मरले के प्लाॅट्स को शामिल करना इस योजना को अलग बनाता है।

133 प्लाॅट इस श्रेणी में रखे गए हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प मिल सकेगा। यदि तय योजना के अनुसार 2027 में ई-आक्शन होती है तो पंचकूला एक्सटेंशन में सरकारी आवासीय संपत्ति खरीदने का एक नया अवसर उपलब्ध होगा।