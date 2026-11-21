मध्यमवर्ग के लिए अच्छी खबर, पंचकूला में HMT के पास बसेगा नया सेक्टर-27, पहली बार 5 मरले के प्लाॅट भी होंगे
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला में एचएमटी के पास 95.12 एकड़ में नया सेक्टर-27 विकसित कर रहा है, जिसमें 388 रिहायशी प्लॉट प्रस्तावित हैं। यह पहली बार है जब 5 मरले के 133 प्लॉट नीलाम किए जाएंगे।
HighLights
95.12 एकड़ में विकसित होगा सेक्टर, 388 रिहायशी प्लाॅट्स होंगे।
पहली बार 5 मरले के 133 रिहायशी प्लॉट नीलाम होंगे।
मध्यमवर्गीय परिवारों को 2027 में घर बनाने का अवसर मिलेगा।
राजेश मलकानियां, पंचकूला। पंचकूला में अपना घर बनाने की योजना बना रहे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) नया अवसर लेकर आ रहा है। पिंजौर-कालका अर्बन काॅम्प्लेक्स के तहत एचएमटी के पास सेक्टर-27 एक्सटेंशन विकसित किया जा रहा है।
करीब 95.12 एकड़ में बनने वाले इस सेक्टर में 388 रिहायशी प्लाॅट प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि एचएसवीपी पहली बार पांच मरले के प्लाट भी उपलब्ध कराएगा। पंचकूला और घग्गर पार के विकसित सेक्टरों में अब तक इस आकार के प्लाॅट्स की ऐसी पेशकश नहीं हुई है।
सेक्टर की योजना में चार मरले के 38, पांच मरले के 133, छह मरले के 43, आठ मरले के 44, दस मरले के 70, 14 मरले के 52 और एक कनाल के आठ प्लाट शामिल हैं। छोटे से लेकर बड़े आकार के प्लाॅट एक ही सेक्टर में उपलब्ध होंगे।
पांच मरले के प्लाॅट्स की संख्या सबसे अधिक है। इससे बड़े प्लाॅट्कीस कीमत के कारण सरकारी आवासीय योजनाओं से दूर रहने वाले परिवारों को भी विकल्प मिलेगा।
सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू
एचएसवीपी ने सेक्टर के विकास की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सीवरेज, पेयजल और वर्षा जल निकासी पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
ये काम पूरे होने के बाद प्लाटों की नीलामी का रास्ता साफ होगा। योजना के अनुसार, वर्ष 2027 में एस्टेट आफिस पंचकूला की ओर से ई-आक्शन कराए जाने की संभावना है। नीलामी की तारीख और रिजर्व प्राइस पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
माजरी चौक से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा सेक्टर
सेक्टर माजरी चौक से करीब 12 किलोमीटर दूर होगा। एचएमटी के पास विकसित होने वाले इस क्षेत्र को चंडीगढ़-अंबाला रोड से जोड़ने की योजना है। पिंजौर, कालका और पंचकूला के अन्य हिस्सों से भी यहां पहुंचना आसान होगा। शिवालिक की तलहटी और मोरनी की पहाड़ियों के नजदीक होने से क्षेत्र को प्राकृतिक वातावरण का लाभ मिलेगा।
मिडिल क्लास के लिए सरकारी सेक्टर में घर का विकल्प
अब तक पंचकूला में एचएसवीपी की ओर से विकसित किए गए सेक्टरों में चार, छह, आठ और अन्य आकार के प्लाॅट देखने को मिलते रहे हैं। पांच मरले के प्लाॅट्स को शामिल करना इस योजना को अलग बनाता है।
133 प्लाॅट इस श्रेणी में रखे गए हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प मिल सकेगा। यदि तय योजना के अनुसार 2027 में ई-आक्शन होती है तो पंचकूला एक्सटेंशन में सरकारी आवासीय संपत्ति खरीदने का एक नया अवसर उपलब्ध होगा।
स्कूल से लेकर क्लब और पार्क तक की सुविधाएं होंगी विकसित
सेक्टर को सुनियोजित शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां प्राइमरी स्कूल, प्ले ग्राउंड, क्रैच, क्लब और कम्युनिटी सेंटर प्रस्तावित हैं। पार्क, खुले स्थान, चौड़ी सड़कें और पार्किंग भी विकास योजना का हिस्सा होंगे। इससे परिवारों को शिक्षा, मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं मिलेंगी।
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