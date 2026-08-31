पंचकूला में 142 दिन जिम बंद, फिर भी नहीं बढ़ाई मेंबरशिप; देना होगा 10 हजार 500 रुपये हर्जाना

जागरण संवाददाता, पंचकूला। वर्ष 2020 में कोरोना काल में लगे लाॅकडाउन के दौरान करीब 142 दिनों तक जिम बंद रहने के बावजूद मेंबरशिप नहीं बढ़ाने और फीस वापस नहीं करने का मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।

आयोग ने शिकायत पर जिम संचालक को शिकायतकर्ता को राशि लौटाने के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के रूप में कुल 10,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा 12,500 रुपये की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा है। मामला फरवरी 2020 का है। शिकायतकर्ता ने पंचकूला स्थित जिम की सदस्यता के लिए 14,000 रुपये एडवांस में जमा करवाए थे। इसके बाद 20 मार्च 2020 से कोरोना महामारी के चलते लगे लाकडाउन में जिम करीब 142 दिनों तक बंद रहा।

नवंबर 2020 में जब शिकायतकर्ता जिम दोबारा शुरू होने के बाद सेवा लेने पहुंचा तो संचालक ने यह कहते हुए सदस्यता अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया कि उसकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी है। शिकायतकर्ता के कई बार आग्रह के बावजूद जिम संचालक ने न तो मेंबरशिप बढ़ाई गई और न ही फीस वापस की।