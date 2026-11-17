जागरण संवाददाता, पंचकूला। घर में काम और देखभाल के लिए रखी घरेलू सहायिका ही मालकिन के घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने चोरी कर ले गई। सेक्टर-28 के मकान में हुई चोरी के मामले में पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-1 ने आरोपित कविता को गिरफ्तार कर गहने बरामद कर लिए हैं। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली है और फिलहाल सेक्टर-28 में रह रही थी।

एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा के अनुसार, पीड़िता ने 10 नवंबर को सेक्टर-25 पुलिस चौकी में शिकायत दी कि घर की अलमारी से गहने गायब हैं। घर में दो महिलाएं घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थीं और वहीं रहती थीं। इनमें से एक 30 अक्टूबर को अपनी बुआ की बीमारी का हवाला देकर घर चली गई थी।

इसके बाद कविता ने दीवाली मनाने के लिए छुट्टी मांगी और छह नवंबर की शाम बैग लेकर घर से निकल गई। अगले दिन, सात नवंबर को पीड़िता की मां ने अलमारी से गहने गायब होने की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर थाना चंडीमंदिर में चोरी का मामला दर्ज किया गया।