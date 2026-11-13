रिश्ते की वजह से कैडर बदला, संयोग से एक ही शहर में पोस्टिंग; आज पंचकूला की DCP और ADC की शादी

अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। स्कूली शिक्षा मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई। गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया।

दिल्ली और फिर कोरोना काल में घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी की। यूपीपीएससी-2020 में 54वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद के लिए चुनी गई। इसके बाद यूपीएससी में ऑल इंडिया 679वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनीं।

यूपीएससी चयन के बाद आईपीएस अदिति सिंह को शुरुआत में हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी से शादी तय होने के बाद अंतर-कैडर स्थानांतरण के तहत हरियाणा कैडर मिल गया।