गर्भवती भैंस को जहर किसने दिया? साबित नहीं कर पाई पंचकूला पुलिस, 7 साल बाद पति-पत्नी बरी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। गर्भवती भैंस की हत्या के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे एक केस का फैसला सात साल बाद आया। पुलिस इस मामले में यह साबित करने में नाकामयाब रही कि गर्भवती भैंस को जहर किसने दिया।

कोर्ट ने आरोपित दंपती को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चंडीमंदिर के गांव गणेशपुर निवासी महिला सुमन देवी और उसके पति राय सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। साबित नहीं हुआ दोष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। वहीं, पुलिस भैंस की मौत के कारण की पुष्टि करने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न ही किसी गवाह ने आरोपितों को भैंस को जहर देते हुए देखा।