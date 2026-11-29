जागरण संवाददाता, पंचकूला। सीबीआई के रिश्वत मामले में पूर्व बीएसएनएल अधिकारी आदेश कुमार गुप्ता को अदालत से झटका लगा है। विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी रिक्यूजल अर्जी खारिज कर दी। इसमें उन्होंने विशेष जज विजयंत सहगल से मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी।

उनका आरोप था कि अदालत का रवैया उनके प्रति निष्पक्ष नहीं है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। 27 नवंबर को सुनाए फैसले में अदालत ने कहा कि किसी पक्ष को अपने खिलाफ आदेश आने या अर्जी खारिज होने के आधार पर जज बदलने की मांग करने का अधिकार नहीं है।

मामला वर्ष 2018 का है। उस समय आदेश कुमार गुप्ता फरीदाबाद में बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (पीजीएम) थे। आरोप है कि उन्होंने बिल पास करने के बदले शिकायतकर्ता से सह-आरोपित कमल मेवानी के माध्यम से 51 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी।

शिकायत और 19 अप्रैल 2018 की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सीबीआइ ने कार्रवाई की। जांच के बाद 18 जून 2018 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आदेश गुप्ता ने अर्जी में छोटी तारीखें देने, उनकी अर्जियां उसी दिन खारिज करने, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से पेशी की अनुमति नहीं देने और शिकायतों पर उचित सुनवाई नहीं करने सहित कई आरोप लगाए थे। उन्होंने इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन बताया।

पीठासीन अधिकारी का व्यक्तिगत या आर्थिक हित नहीं सीबीआई ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित अलग-अलग अर्जियां दाखिल कर सुनवाई में देरी कर रहे हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का मामले से कोई व्यक्तिगत या आर्थिक हित जुड़ा नहीं है। न्यायिक आदेश से असहमति का समाधान ऊपरी अदालत में अपील करना है, न कि जज बदलने की मांग करना।