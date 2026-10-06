पंचकूला में अंधेरे में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, युवक की मौत; परिवार को 21 लाख रुपये मुआवजा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पिंजौर में करीब डेढ़ साल पहले हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय विशाल के परिवार को अब 21 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

पंचकूला स्थित मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण मानते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

हादसा 7 मई 2025 को रामपुर सियुड़ी के पास हुआ था। कालका के गांव भैरों की सैर निवासी विशाल अपने साथी दीपक और राजेश कुमार के साथ पंजाब के राजपुरा स्थित नीलम अस्पताल जा रहा था। ढाबे की ओर जाने के लिए बोलेरो सर्विस लेन में पहुंची तो वहां सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। ट्रक पर न तो पार्किंग लाइट जल रही थी और न ही रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर लगाए गए थे। उस समय तेज बारिश हो रही थी और अंधेरा था।