पंचकूला में नमो क्रिकेट लीग के दर्शकों के लिए भी इनामों की बरसात, बाउंड्री पार कैच पकड़ा तो मिलेंगे 2100 रुपये

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-3 ताऊ देवी लाल स्टेडियम में चल रही नमो क्रिकेट लीग में खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों के लिए भी इनामों की बरसात हो रही है। मैच देखने पहुंच रहे दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजकों की ओर से कई खास गतिविधियां और पुरस्कार रखे गए हैं।

आयोजक तरुण भंडारी ने बताया कि दर्शकों को 20 प्रोफेशनल क्रिकेट बैट और टी-शर्ट इनाम में दिए जाएंगे। मैच के दौरान बाउंड्री लाइन के बाहर आने वाली गेंद को यदि कोई दर्शक शानदार कैच के जरिए पकड़ लेता है तो उसे 2,100 रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।