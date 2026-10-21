हरियाणा में नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर को अगले हफ्ते मिलेगी हरी झंडी, दिल्ली से पानीपत; गुरुग्राम व जेवर तक का रूट तैयार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिल्ली से हरियाणा के दो मार्गों पर नमो भारत ट्रेन कारिडोर (आरआरटीएस) बनाने की योजना को केंद्र सरकार से अगले सप्ताह सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है।

केंद्रीय शहरी तथा आवासन मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में होगी। बैठक की तिथि जल्द तय की जाएगी। इसके बाद योजना पर काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है।

ट्रैक के पिलर और लाइन के लिए मिट्टी के नमूने लिए जा चुके हैं। दोनों योजनाओं को हरियाणा सरकार पहले ही सहमति दे चुकी है। नमो भारत ट्रेन से लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और तेज कनेक्टिविटी से समय की बचत होगी।