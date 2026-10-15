हरियाणा में शिक्षिका मनीषा की मौत का केस बंद होगा या दोबारा खुलेगी फाइल? 28 को विशेष सीबीआई कोर्ट लेगी फैसला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत केस में वीरवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में अहम सुनवाई हुई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मनीषा के पिता की ओर से दायर 'विरोध याचिका' पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है।

कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और अब इस 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर केस बंद किया जाए या फिर परिजनों की मांग पर मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए जाएं।