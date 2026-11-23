राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की प्रशासनिक मशीनरी में आने वाले दो महीनों के दौरान बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार के तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के चलते सचिवालय से लेकर शासन के शीर्ष स्तर तक नई नियुक्तियों की संभावना बन रही है।

गृह एवं वित्त सचिव सुधीर राजपाल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि वित्त आयुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा का कार्यकाल अगले साल 31 जनवरी को समाप्त होगा। 1990 बैच के सुधीर राजपाल के पास गृह, वित्त एवं योजना के अलावा जेल, आपराधिक जांच, पर्यावरण और न्याय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि, इसकी मंजूरी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तत्कालीन प्रधान सचिव अरुण गुप्ता को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार नहीं मिला था। इसी महीने उन्हें हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऐसे में सुधीर राजपाल को सेवा विस्तार मिलने की संभावना काफी कम है।

मुख्यमंत्री कार्यालय को मजबूत करने की मंशा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पहले ही दो बड़े सेवा विस्तार मिल चुके हैं। अब उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अधिकारियों की कमी से जूझ रही हरियाणा सरकार ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को वापस बुलाने का आग्रह कर रखा है।

इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव रहे वी उमाशंकर (1993 बैच), उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव रहे डा. राकेश गुप्ता (1997 बैच), पूर्व शहरी निकाय प्रधान सचिव विकास गुप्ता (2001 बैच) और चंडीगढ़ के पूर्व गृह सचिव नितिन यादव (2000 बैच) शामिल हैं।

सरकार की इस कवायद के पीछे प्रशासनिक जरूरतों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को मजबूत करने की मंशा भी मानी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की वापसी से सीएमओ में भी फेरबदल का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का बड़ा टोटा हरियाणा में स्वीकृत 226 आइएएस पदों के मुकाबले महज 179 अधिकारी कार्यरत हैं। यानी 47 अधिकारियों की कमी है। तीन अधिकारियों के रिटायर होने के बाद यह कमी 50 आइएएस अधिकारियों की हो जाएगी। राज्य की ग्रेडेशन सूची के शीर्ष 20 अधिकारियों में से 10 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।