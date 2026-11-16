हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, कल से ऑनलाइन पोर्टल शुरू; पात्रों को दिए जाएंगे प्रमाणपत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत पात्र निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड देख सकेंगे।

इस पोर्टल पर संपत्ति के मानचित्र एवं मालिकाना हक का विवरण उपलब्ध होगा। संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया जाएगा। मालिकाना हक से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, सत्यापन एवं इन्हें अंतिम रूप देने का कार्य पूरा किया जा चुका है। पात्र निवासियों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए हैं। अब तक 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त चार लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेजों के पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है, जबकि इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।