पंचकूला अग्रवाल सभा को मिला नया प्रधान, जगमोहन गर्ग ने 74 वोट लेकर दर्ज की जीत

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला अग्रवाल सभा के बहुप्रतीक्षित चुनाव में जगमोहन गर्ग ने प्रधान पद पर जीत हासिल कर सभा के नए प्रधान बनने का गौरव प्राप्त किया है। प्रधान पद के मुकाबले में जगमोहन गर्ग को 74 वोट मिले।

चुनाव में उनके पैनल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदों में से 15 पर जीत दर्ज की। वहीं अमित जिंदल पैनल को एक सीट मिली, जबकि एक पद पर नवराज मित्तल पहले ही सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जा चुके हैं।

वरिष्ठ उपप्रधान पद पर जगमोहन गर्ग पैनल के सुभाष सिंगला ने 78 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। महासचिव पद पर मुकेश बंसल 77 वोट लेकर विजयी रहे। वित्त सचिव पद पर सतीश कुमार अग्रवाल ने 62 वोट, मीडिया सचिव पद पर राकेश गोयल ने 68 वोट और कोऑर्डिनेटर पद पर विकास भोजिया ने 87 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

एग्जीक्यूटिव मेंबर की 10 में से 9 सीटें जीतीं एग्जीक्यूटिव मेंबर की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भी जगमोहन गर्ग पैनल के उम्मीदवारों ने नौ सीटों पर जीत हासिल की। विजयी उम्मीदवारों में अमित गोयल को 67, अतुल गर्ग को 69, महिंदर बंसल को 66, दिनेश कुमार मित्तल को 76, प्रदीप बंसल को 67, संदीप गर्ग को 63, मुकेश गोयल को 67, प्रवीण गर्ग को 65 और बजरंग लाल सिंघल को 66 वोट मिले। वहीं अमित जिंदल पैनल की ओर से तेजपाल गुप्ता ने 63 वोट हासिल कर एग्जीक्यूटिव मेंबर की एक सीट अपने नाम की।