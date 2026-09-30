IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड! 100 करोड़ की एंट्री और उसी दिन डेबिट; IAS पंकज अग्रवाल ने करवाई महंगी मेहमाननवाजी

राजेश मलकानियां, पंचकूला। हरियाणा में सरकारी विभागों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े बैंक खातों में हुए करोड़ों के घोटाले में आईएएस पंकज अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ही दिन में 100 करोड़ की एंट्री और उसी दिन डेबिट करने के अलावा उन पर महंगी मेहमाननवाजी के गंभीर आरोप हैं।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्कालीन अधिकारियों में शामिल पंकज अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने उन पर बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कराने, वित्त विभाग की आपत्तियों को दरकिनार करने, नोटशीट बदलवाने और बैंक से जुड़े लोगों से कथित तौर पर अनुचित लाभ लेने के आरोप लगाए हैं। आरोपपत्र के मुताबिक 17 दिसंबर 2024 को एचएसएसपीपी के सभी बैंक खातों में मौजूद राशि का खाता-वार विवरण मंगवाया गया। इसके दो दिन बाद 19 दिसंबर को निजी बैंक के प्रतिनिधि ऋभव ऋषि ने पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर बैंकिंग प्रस्ताव सौंपा।

पंकज अग्रवाल ने प्रस्ताव को स्वयं मार्क करते हुए वित्त एवं लेखा नियंत्रक को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। 20 दिसंबर 2024 को पंकज अग्रवाल ने तत्कालीन चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की थी। उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि 50 करोड़ रुपये की सीमा है और इससे अधिक राशि के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी। इसके बावजूद उन्होंने 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का रास्ता तलाशने की कोशिश की और वित्त सलाहकार की सलाह को फाइल पर दर्ज नहीं कराया।

4 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में नया खाता खोला गया और 8 जनवरी को कोटक महिंद्रा बैंक के खाते से इसमें 40-40 करोड़ और 20 करोड़ रुपये की तीन किस्तों में कुल 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।

रिभव ऋषि का नाम और मोबाइल नंबर भेजा उसी दिन इस खाते से डेबिट शुरू हो गया। जून 2025 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद पंकज अग्रवाल ने 1 जुलाई 2025 को एचएसएसएएमबी के वित्त एवं लेखा नियंत्रक को कथित तौर पर रिभव ऋषि का नाम और मोबाइल नंबर भेजा।

इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोला गया। बोर्ड के पास पहले से पर्याप्त बैंक खाते और राशि उपलब्ध थी, इसके बावजूद नए खाते के लिए न तो कोटेशन मंगाया गया और न ही तुलनात्मक प्रक्रिया अपनाई गई। आरोपपत्र में 14 जनवरी 2026 को इस खाते से 10 करोड़ रुपये के कथित फर्जी/रद चेक के आधार पर डेबिट का उल्लेख है। इसमें 9.75 करोड़ रुपये एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्रा. लि. और 25 लाख रुपये मन्नत काॅन्ट्रेक्टर्स को जाने की बात कही गई है।