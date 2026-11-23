राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बीटेक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी के मुआवजे पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पहुंच चुके विद्यार्थी की रोजगार पाने की संभावना शुरुआती वर्ष के विद्यार्थी जैसी नहीं मानी जा सकती।

इस आधार पर मृतक की अनुमानित मासिक आय 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गई। माता-पिता के लिए कुल मुआवजा 31.01 लाख से बढ़ाकर 39.01 लाख रुपये कर दिया गया। चार जुलाई 2022 को 20 वर्षीय युवक रोहतक में आटो रिक्शा से सफर कर रहा था। चालक की लापरवाही से आटो फुटपाथ पर पलट गया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। वह वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रोहतक में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था।

माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से 60 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। अधिकरण ने अनुमानित मासिक आय 20 हजार रुपये मानकर भविष्य की संभावित आय के लिए 40 प्रतिशत राशि जोड़ी, व्यक्तिगत खर्च के लिए 50 प्रतिशत कटौती की और 18 का गुणक लगाकर 31.01 लाख रुपये तय किए। माता-पिता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता, पढ़ाई का स्तर, हादसे का वर्ष और रोजगार की संभावनाएं देखकर आय का आकलन होना चाहिए। किसी अन्य मामले में तय आय को परिस्थितियों पर विचार किए बिना लागू नहीं किया जा सकता।

नियुक्ति पत्र या निश्चित वेतन का प्रमाण न होने से भविष्य की कमाई की संभावना नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में तय 10 हजार रुपये की मासिक आय इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए अधिकतम सीमा नहीं है।