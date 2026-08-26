उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने किए 20 राउंड फायर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम करीब पौने सात बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने लगभग 20 राउंड फायरिंग की। पुलिस मौके पर मौजूद है।

बता दें कि अंकित बालियान मूल रूप से शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के निवासी थे। उन्होंने हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी काम किया था।

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