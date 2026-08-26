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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने किए 20 राउंड फायर

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:41 PM (IST)

हरियाणा के गायक अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन पर करीब 20 राउंड फायरिंग की।

हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की UP के शामली में गोली मारकर हत्या।

हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की UP के शामली में गोली मारकर हत्या।

HighLights

  1. हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या

  2. उत्तर प्रदेश के शामली में बदमाशों ने की वारदात

  3. बदमाशों ने अंकित बालियान पर लगभग 20 राउंड फायरिंग की

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम करीब पौने सात बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने लगभग 20 राउंड फायरिंग की। पुलिस मौके पर मौजूद है।

बता दें कि अंकित बालियान मूल रूप से शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के निवासी थे। उन्होंने हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी काम किया था।

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