मार दे सड़क के ऊपर... हत्या के 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर हरियाणवी सिंगर ने शेयर की थी Video
हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की बुधवार को उत्तर प्रदेश के शामली में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
HighLights
सिंगर अंकित बालियान की शामली में गोली मारकर हत्या
हत्या से दो घंटे पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो
हरियाणवी इंडस्ट्री में शोक की लहर, फैंस उदास
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा सिंगर अंकित बालियान की बुधवार को उत्तर प्रदेश की शामली में हत्या कर दी गई। बदमाशों ने लगभग 20 राउंड फायरिंग की है।
अपनी मौत से ठीक दो घंटे पहले अंकित बालियान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें वह 'मर्डर मार दे सड़क के ऊपर' गाना गाते हुए नजर आ रहे थे।
मासमू शर्मा के साथ कर चुके हैं काम
बता दें कि शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के रहने वाले अंकित बालियान हरियाणा के सोनीपत जिले में रहते थे। उन्होंने कई हरियाणवी गानों में काम किया है।
इतना ही नहीं मासूम शर्मा जैसे बड़े सिंगर के साथ भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं। उनकी मौत के बाद से हरियाणवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वहीं, सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी उदास नजर आ रहे हैं।
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