राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में इस साल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 239 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 200 अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। आरोपितों के खिलाफ अदालतों में 375 चालान दाखिल किए गए हैं, जिनमें 212 मुख्य चालान और 163 सप्लीमेंट्री चालान हैं।

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) के प्रमुख एएस चावला ने बताया कि न केवल रिश्वतखोरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जांच पूरी करने और आरोपितों के विरुद्ध न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रिश्वत लेने के मामलों में गुरुग्राम में सर्वाधिक 41, हिसार में 39, रोहतक में 37, फरीदाबाद में 28, करनाल में 30, अंबाला में 18 और पंचकूला में सात मामले दर्ज किए गए हैं। सभी 239 मामलों की एफआइआर ‘हरसमय’ पोर्टल पर अपलोड की हैं।