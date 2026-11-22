राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में घने बादलों के कारण सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी प्रभावित हो रही है। इसी तरह दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में हल्के बादलों के कारण निगरानी में बाधा आ रही है।

इसके बावजूद पिछले 24 घंटों में छह राज्यों में फसल अवशेष जलाने की कुल 526 घटनाएं दर्ज की गईं हैं। इस दौरान पंजाब में 69, उत्तर प्रदेश में 198, हरियाणा में 12, राजस्थान में 10, उत्तराखंड में दो और मध्य प्रदेश में 235 घटनाएं दर्ज की गईं।

पराली जलाने के मामलों में हरियाणा की स्थिति मौजूदा सीजन में पंजाब और मध्य प्रदेश के मुकाबले काफी बेहतर रही है। हालांकि, खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार हरियाणा में इस बार पराली जलाने की कुल 319 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में सबसे अधिक 7006 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 5209, उत्तर प्रदेश में 2029, राजस्थान में 1796, उत्तराखंड में 231 और दिल्ली में छह घटनाएं सामने आईं। इस अवधि में सात राज्यों में कुल 16 हजार 596 आग की घटनाएं दर्ज की गईं।

राहत की बात यह कि किसानों में जागरूकता और सरकार की सख्ती के चलते हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में लगातार गिरावट आई है। पिछले साल 21 अक्टूबर तक प्रदेश में जहां 603 स्थानों पर पराली जलाई गई थी, वहीं इस साल इन मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई है।