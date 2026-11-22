राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नई दिल्ली में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आज रविवार को हरियाणा स्टेट डे मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में शाम छह बजे शुरू होने वाले आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हरियाणा की संस्कृति, परंपरा और विकास यात्रा की झलक दिखाई जाएगी।

मुख्यमंत्री मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करेंगे और विभिन्न स्टालों पर प्रदर्शकों से संवाद कर उत्पादों व नवाचारों की जानकारी लेंगे। पवेलियन में प्रदेश के विभागों, उद्योगों, हस्तशिल्प कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां औद्योगिक प्रगति, निवेश के अवसर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कला-कौशल को प्रमुखता दी गई है। एक मंच पर उद्योग, संस्कृति और परंपरा का संगम दिखेगा।

हरियाणा के कलाकार लोक नृत्य, लोक गीत और संगीत प्रस्तुत करेंगे। हरियाणवी वेशभूषा में सजे कलाकारों के कार्यक्रमों में खान-पान, रहन-सहन, लोक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की झलक भी मिलेगी। हरियाणा ने उद्योग, कृषि, खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रगति की है।

छोटे और मझोले उद्यमों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संपर्क गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और सोनीपत प्रदेश के औद्योगिक केंद्र हैं। राज्य सरकार निवेश के अनुकूल माहौल, उद्योगों को प्रोत्साहन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर काम कर रही है। मेले में भागीदारी से उद्यमियों, कारीगरों और किसानों को नए बाजार और पहचान मिलती है। छोटे और मझोले उद्यमों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संपर्क का अवसर भी मिलता है।