राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआई) में हरियाणा ने अपनी फिल्म नीति, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक प्रतिभाओं के दम पर विशेष पहचान बनाई है।

महोत्सव के अंतर्गत आयोजित वेव्स फिल्म बाजार में हरियाणा पवेलियन फिल्म जगत की हस्तियों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

वहीं, रोहतक स्थित दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी आफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसी सुपवा) ने पहली बार अपना स्टाल स्थापित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर दस्तक दी है।

वेव्स फिल्म बाजार के तीसरे दिन पश्चिम बंगाल सरकार की सूचना एवं संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने हरियाणा पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति, शूटिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं और फिल्म निर्माण की संभावनाओं की जानकारी ली।

सुपवा के कुलगुरु डा. अमित आर्य ने पवेलियन पहुंचकर फिल्म निर्माण और दृश्य कला के क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाओं पर चर्चा की। यूनिवर्सिटी का डेब्यू पोस्टर लॉन्च हरियाणा सरकार की ओर से महोत्सव में अतिरिक्त निदेशक मनीष लोहान, संयुक्त निदेशक नीरज कुमार और एपीआरओ विकास मोर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइएफएफआई में सुपवा के स्टाल का औपचारिक उद्घाटन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएफडीसी) के चेयरमैन एवं मलयालम फिल्म अभिनेता जी कृष्ण कुमार और कुलगुरु डा. अमित आर्य ने किया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी का डेब्यू पोस्टर लांच किया गया।