राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने 500 नई बसें खरीदकर सभी डिपो को आवंटित कर दी हैं। साधारण श्रेणी की बसों में सबसे कम दो बसें रेवाड़ी डिपो को मिली हैं, जबकि सबसे अधिक 40 बसें भिवानी को आवंटित की गई हैं। ये बसें लंबे रूट पर चलाई जाएंगी।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिन डिपो को कम बसें मिली हैं, उन्हें अगले कुछ महीनों में और बसें दी जाएंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बसें खरीदी गई हैं। लंबे रूट पर चल रहीं कई बसें पांच से छह साल पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें अब स्थानीय मार्गों पर चलाया जाएगा।

गुरुग्राम को 35 और हिसार को 37 बसें मिली हैं। इन डिपो से दूसरे राज्यों के लिए अधिक बसें चलाई जाती हैं। फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल और कुरुक्षेत्र को 25-25, जबकि सिरसा को 32 बसें आवंटित हुई हैं। दिल्ली, जींद, करनाल, नारनौल, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और जींद डिपो को 25-25 बसें दी गई हैं।