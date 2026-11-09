हरियाणा में राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत, 30 नवंबर तक मिलेगा अक्टूबर का सरसों तेल; 30 रुपये लीटर मिलेगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले और अत्याधिक जरूरतमंद राशन कार्डधारकों को अक्टूबर के कोटे का सरसों तेल 30 नवंबर तक मिलेगा। तय समय सीमा में राशन डिपो से तेल नहीं लेने पर कार्डधारक को पिछले महीने का लाभ नहीं मिलेगा।

तेल लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए डीलरों के पास भेजा जा रहा है। इस बार वितरण व्यवस्था में सरसों के तेल की मात्रा और दरें तय की गई हैं। लाभार्थियों को आधा लीटर तेल के लिए 15 रुपये और एक लीटर के लिए 30 रुपये देने होंगे। डेढ़ लीटर तेल की कीमत 45 रुपये होगी।