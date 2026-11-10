हरियाणा पुलिस में एक सप्ताह पहले ही विंटर यूनिफार्म लागू, डीजीपी ने जारी किए आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बदलते मौसम और सर्दी की जल्दी शुरुआत को देखते हुए हरियाणा पुलिस में शीतकालीन वर्दी (विंटर यूनिफार्म) लागू कर दी गई है।

इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। डीजीपी कार्यालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी), पुलिस आयुक्तों और रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों (आइजी) को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी गई है।

निर्धारित नियमों के अनुसार सामान्य तौर पर 15 नवंबर से 15 मार्च तक विंटर यूनिफार्म पहनी जाती है। हालांकि, मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए डीजीपी इसके समय में बदलाव कर सकते हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि इस बार सर्दियों की शुरुआत जल्दी होने के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विंटर यूनिफार्म लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद प्रदेशभर में पुलिसकर्मी निर्धारित शीतकालीन वर्दी के अनुसार ड्यूटी करेंगे। इसका उद्देश्य मौसम के अनुरूप पुलिसकर्मियों को सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ वर्दी संबंधी एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना है। हरियाणा पुलिस में वर्दी पहनने को लेकर विस्तृत नियम निर्धारित हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से 2024 में जारी यूनिफार्म रेगुलेशन नंबर-18 में विभिन्न रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्दी, कैप, बैज, नेम प्लेट और अन्य वर्दी संबंधी वस्तुओं के मानक तय किए गए हैं।

इन नियमों के अनुसार पुलिसकर्मियों को परेड, औपचारिक कार्यक्रमों और पुलिस अधिकारी के रूप में कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है। अपराध की रोकथाम, जांच और कानून व्यवस्था से जुड़ी सार्वजनिक ड्यूटी के दौरान भी पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए।