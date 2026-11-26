राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए 62.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल परचेज कमेटी की बैठक में पुलिस के आधुनिकीकरण से जुड़े इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इसके तहत अगले तीन माह में अत्याधुनिक साइबर टूल्स, साफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। इनका इस्तेमाल साइबर अपराधों की जांच, अपराधियों की पहचान, डेटा विश्लेषण और पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने में किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय पंचकूला में डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों पर मंथन किया गया। सभी पुलिस इकाइयों से सुझाव लेकर आगामी दो वर्षों के लिए आधुनिकीकरण की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

डीजीपी ने बताया कि पुलिस में गठित एआई टास्क फोर्स को तीन मॉड्यूल में बांटा गया है। पहला मॉड्यूल अपराध नियंत्रण, अपराधियों की पहचान और डेटा विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर काम करेगा। दूसरे मॉड्यूल में ब्लाकचेन और डार्क वेब से जुड़े मामलों के लिए विशेषज्ञ टीम तैयार होगी, जबकि तीसरे मॉड्यूल के तहत पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में अनुसंधान अधिकारियों, थाना प्रभारियों, साइबर सेल प्रभारियों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीआईडी, एसटीएफ, साइबर क्राइम, स्टेट क्राइम ब्रांच और अन्य इकाइयों के तकनीकी संसाधनों को साझा प्लेटफार्म पर लाने के निर्देश दिए गए हैं।

गैंगस्टर्स के नेटवर्क और साइबर हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर बैठक में इंटरनेट मीडिया और मेटा प्लेटफार्म पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, गैंगस्टर्स के वित्तीय नेटवर्क और आपसी संपर्कों की निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया गया। एआई से तैयार डीपफेक वीडियो और फर्जी आनलाइन विज्ञापनों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए विशेष साफ्टवेयर विकसित करने की योजना है।

डीजीपी ने स्टेट क्राइम ब्रांच को सक्रिय अपराधियों का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं, मोबाइल लोकेशन प्लाटिंग से साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिह्नित किए जा रहे हैं। दूरदराज के एटीएम को तकनीकी निगरानी प्रणाली से जोड़कर छेड़छाड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल अलर्ट देने की व्यवस्था का भी विस्तार किया जाएगा।

अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर चर्चा अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी निगरानी, वाहन संबंधी जानकारी, रात्रि नाकाबंदी, आर्थिक अनुसंधान, फेशियल रिकाग्निशन, मोबाइल व सीडीआर विश्लेषण तथा आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई पर विशेष फोकस रहेगा।