डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर की बेटी मुस्कान बुधवार रात राजस्थान के प्रमुख माइनिंग कारोबारी संजय सिंह रावत के बेटे नेहुल के साथ विवाह बंधन में बंध गईं। पंचकूला सेक्टर-3 स्थित लग्जरी होटल द आरलिस में आयोजित भव्य शादी समारोह हुआ।

नेहुल के पिता संजय सिंह रावत राजस्थान के जयपुर निवासी हैं और माइनिंग कारोबार से जुड़े हैं। उनका राजनीतिक सफर भी रहा है। उन्होंने वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनका मुकाबला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हुआ था।

हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने खानपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी जीत नहीं मिली। लगातार दो चुनावों में हार के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर अपने कारोबारी हितों पर ध्यान केंद्रित किया। अब उनका बेटा नेहुल भी पारिवारिक कारोबार में हाथ बंटा रहा है।

2019 में पहली बार विधायक बने थे राजेश नागर राजेश नागर ने 2014 के विधानसभा चुनाव से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। भाजपा के टिकट पर फरीदाबाद की तिगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर से हार गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा टिकट दिया तो उन्होंने ललित नागर को 33,841 वोटों से हराकर विधानसभा में एंट्री की।