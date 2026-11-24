

जागरण संवाददाता, पंचकूला। एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने मंगलवार को पंचकूला सेक्टर-5 में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा के कोने-कोने से पहुंचे लेक्चरर्स ने अपने हक, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर सरकार के प्रति रोष जताया।

प्रदर्शन में भारी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी ने आंदोलन को मजबूती दी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सटेंशन लेक्चररों की लंबित मांगों को सरकार गंभीरता से लेते हुए जल्द पूरा करे।

उन्होंने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने, एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) शीघ्र जारी करने, सरप्लस साथियों का यूजीसी मानदंडों के अनुसार समान जिले में समायोजन करने तथा प्रभावित सभी साथियों को समान वेतन और सम्मानजनक सेवा लाभ देने की मांग उठाई।