सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों की उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अब गांवों में ही प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेंटर स्थापित किए जा सकेंगे।

प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग सेंटर स्थापित करने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद तैयार करने और आधुनिक तकनीक से खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग करने वाली परियोजनाओं को पूंजीगत खर्च का 45 प्रतिशत तक अनुदान के साथ दो करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के अलावा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को भी अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाएं अधिसूचित की हैं। इनमें प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर स्कीम, फूड वेस्ट प्रोसेसिंग स्कीम और स्मार्ट फूड पैकेजिंग स्कीम शामिल हैं। इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण ढांचे का विस्तार करना है।

50 लाख रुपये की सहायता प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर योजना के तहत कृषि, बागवानी, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इसमें सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, सुखाने, पल्पिंग, चिलिंग, प्री-कूलिंग और प्राथमिक पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

फल-सब्जियों, मसालों, मशरूम, मक्का, शहद और अन्य बागवानी उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों के साथ इंटीग्रेटेड पैक हाउस, मिल्क चिलिंग सेंटर और नियंत्रित वातावरण में आधुनिक खेती से जुड़ी एकीकृत परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रूफटाप सोलर के लिए 35 लाख रुपये और अधिकतम दो रेफर वाहनों के लिए 50 लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी।

खाद्य अपशिष्ट से तैयार होंगे खाद और पशु आहार फूड वेस्ट प्रोसेसिंग स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं विनिर्माण इकाइयों से निकलने वाले खराब, एक्सपायर्ड, दोषपूर्ण और रिजेक्ट खाद्य उत्पादों, उत्पादन अवशेषों तथा अन्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाएगा। इनसे खाद, पोषक तत्वों से भरपूर पशु आहार, कैटल फीड, पेट फीड, मछली आहार, पोल्ट्री और पक्षियों के लिए फीड जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे।

आधुनिक पैकेजिंग तकनीक अपनाने पर भी सब्सिडी स्मार्ट फूड पैकेजिंग स्कीम के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली आधुनिक तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। एसेप्टिक, मल्टीलेयर्ड और फूड ग्रेड पैकेजिंग के अलावा वैक्यूम पैकेजिंग, माडिफाइड एटमास्फियर पैकेजिंग और आटोमेटेड पैकेजिंग लाइनें स्थापित करने पर वित्तीय सहायता मिलेगी। फिलिंग, सीलिंग, रैपिंग, कैपिंग, लेबलिंग और कोडिंग मशीनरी भी पात्र गतिविधियों में शामिल है। बैंक से 20 प्रतिशत ऋण और खुद की 20 प्रतिशत पूंजी जरूरी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत टर्म लोन लेना होगा और 20 प्रतिशत राशि अपनी इक्विटी या क्वासी कैपिटल के रूप में लगानी होगी। परियोजना के लिए जमीन खरीदनी होगी या कम से कम 15 साल की पंजीकृत लीज पर लेनी होगी।