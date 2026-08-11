हरियाणा के IAS डॉ. शालीन अब केंद्र में देंगे सेवाएं, अतुल कुमार को मिली महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आईएएस अधिकारी डॉ. शालीन अब केंद्र सरकार में सेवाएं देंगे। उन्हें दिल्ली स्थित निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी तक वह हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक का काम संभाल रहे थे।

वहीं, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव अतुल कुमार को वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त महेंद्रगढ़ जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अतुल कुमार हर तिमाही निगरानी एवं समन्वय प्रकोष्ठ को फीडबैक देंगे।

वे 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं, जिले में अपराध की स्थिति एवं जघन्य अपराधों, सतर्कता संबंधी मामलों, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे।

इसके अलावा जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के समक्ष कर, जीएसटी तथा इससे जुड़े अन्य मामलों में आ रही कठिनाइयों की भी समीक्षा करेंगे। वे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य या शिक्षा विभाग से संबंधित किसी महत्वपूर्ण स्थल का दौरा भी कर सकते हैं।