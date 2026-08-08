हरियाणा में लगातार तीसरे दिन प्रशासनिक फेरबदल, अब 3 HCS अधिकारियों के हुए तबादले

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है। आए दिन अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। शनिवार (08 अगस्त, 2026) को फिर से हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तत्काल प्रभाव से तीन HCS अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से शनिवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

किसे क्या जिम्मेदारी मिली? HCS अधिकारी प्रदीप अहलावत लंबे समय से नियुक्ति के आदेश का इंतजार कर रहे थे, उन्हें रेवाड़ी का नया जिला नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं DRDA यमुनानगर के पद पर तैनात सुशील कुमार को संयुक्त निदेशक (प्रशासन), विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा के पद पर स्थानांतरित किया गया है।