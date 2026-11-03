हरियाणा में फोरमैन इंस्ट्रक्टरों के तबादलों पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश, सरकार को चार सप्ताह में लेना होगा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आनलाइन तबादला नीति को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की आपत्तियां हाईकोर्ट पहुंचीं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर से पदोन्नत होकर फोरमैन इंस्ट्रक्टर बने कर्मचारियों ने सरकार की तबादला प्रक्रिया को चुनौती दी।

उनका कहना है कि निर्धारित संख्या से कम पद होने के कारण वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, लेकिन फोरमैन इंस्ट्रक्टरों के अलग-अलग ट्रेड को मिलाकर तबादला सूची में शामिल किया गया।



जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के मांगपत्र पर चार सप्ताह के भीतर कारण सहित आदेश पारित किया जाए। इससे पहले कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए।

14 जुलाई, 2026 को मिला प्रमोशन विकास कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में वर्कशाप इंस्ट्रक्टर थे। 14 जुलाई 2026 को पदोन्नति के बाद उन्हें फोरमैन इंस्ट्रक्टर बनाया गया। उनके अनुसार, तबादला नीति के दिशा-निर्देशों में किसी ट्रेड या विषय के संवर्ग को प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 80 से अधिक स्वीकृत पद होना जरूरी है।



याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2025 में भी सरकार ने अलग-अलग ट्रेड के वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों को मिलाकर तबादला प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की थी।