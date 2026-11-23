राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कुरुक्षेत्र-झांसा मार्ग के निर्माण में इस्तेमाल निजी जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण के लिए निजी जमीन का उपयोग सरकार को मनमानी का अधिकार नहीं देता। कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना वैध नहीं है।

न्यायमूर्ति विकास बहल और न्यायमूर्ति दिव्या शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि जमीन मालिकों के पूर्वजों ने मौखिक सहमति से जमीन सड़क के लिए दी थी। इस दावे के समर्थन में कोई लिखित दस्तावेज नहीं था।