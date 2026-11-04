हरियाणा में बीमार नवजात शिशुओं को मिलेगा मां का साथ, 7 करोड़ से खरीदे जाएंगे 19 वेंटिलेटर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने जा रही है। इसके लिए करीब सात करोड़ रुपये की लागत से 19 नए नवजात वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे।

इनकी मदद से सांस लेने में परेशानी वाले बच्चों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। फिलहाल प्रदेश के अस्पतालों में 54 नवजात वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। नए वेंटिलेटर मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 73 हो जाएगी।

इसके साथ ही सरकार अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था भी शुरू कर रही है, जिसमें इलाज के दौरान मां अपने नवजात बच्चे के साथ रह सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) को मातृ-नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एमएनसीयू) में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मां अपने बच्चे के पास रह सके और उसकी देखभाल में भी हिस्सा ले सके।

इस व्यवस्था से समय से पहले जन्म लेने वाले और कम वजन वाले बच्चों को विशेष फायदा होगा। मां की मौजूदगी से बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत कंगारू मदर केयर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें मां बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है। इससे बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य रखने, स्तनपान कराने और मां-बच्चे के बीच जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिलती है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत मां को अस्पताल में बच्चे के साथ रहने की सुविधा मिलेगी। डाक्टरों और नर्सों की देखरेख में बच्चे की देखभाल होगी। स्तनपान और बच्चे के पोषण के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। संक्रमण से बचाव और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान होगा तथा अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पर देखभाल की जानकारी दी जाएगी।