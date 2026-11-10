हरियाणा में मत्स्य पालकों को बड़ी राहत, झींगा पालने के लिए सोलर सिस्टम पर मिलेगी 9 लाख रुपये तक की बंपर सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में झींगा पालकों को सोलर सिस्टम पर नौ लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। झींगा पालकों को कुल 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की सीमा को भी 10 किलोवाट से बढ़ाकर 30 किलोवाट कर दिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि झींगा पालकों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सोलर सिस्टम पर सब्सिडी की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। झींगा पालन के दौरान बिजली और जनरेटर पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सोलर सिस्टम सब्सिडी की सीमा को बढ़ाया है।

बिजली लागत कम होने से मत्स्य पालकों की बढ़ेगी आमदनी गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत सफेद झींगा पालन के लिए 50 हजार रुपये प्रति किलोवाट अथवा 30 किलोवाट के लिए 15 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिस पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे झींगा पालकों का मासिक बिजली बिल काफी हद तक घट जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और शुद्ध मुनाफा सीधे तौर पर बढ़ सकेगा।

राज्य में आधुनिक तकनीक से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किया जा रहा है। भिवानी में उत्कृष्टता केंद्र का सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके जून 2028 तक तैयार होने की संभावना है।