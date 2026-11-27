राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विकास एवं पंचायत विभाग में 100 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार विभागों के बैंक खातों की साइबर सिक्योरिटी को लेकर सतर्क हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके तहत वित्तीय भुगतान किए जाते हैं और जिन पर साइबर खतरा है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को अधिकारियों संग समीक्षा बैठक में साइबर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक आकलन करने के निर्देश दिए। डिजिटल वित्तीय लेन-देन में संभावित कमजोरियों की पहचान कर साइबर धोखाधड़ी तथा अनधिकृत लेन-देन की संभावनाओं को खत्म किया जाएगा।

डिजिटल भुगतान ढांचे और क्लाउड व्यवस्था की साइबर सुरक्षा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए चार से पांच सदस्यों वाली बहुविषयक समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में तकनीकी विशेषज्ञों, एनआईसी प्रतिनिधियों, वित्त अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। यह समितियां संबंधित योजनाओं की कार्यप्रणाली की जांच करेंगी और डिजिटल लेन-देन में सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान करेंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, साफ्टवेयर एप्लीकेशन और उनके सुरक्षा आडिट रिकार्ड की भी समीक्षा की जानी चाहिए। समितियां जांच करेंगी कि सुरक्षा आडिट कब और किस प्रकार किए गए हैं। मौजूदा सुरक्षा उपाय संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। सरकारी धनराशि के अनधिकृत हस्तांतरण की आशंका को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान हरियाणा के भीतर स्थित बैंक खातों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में वित्तीय लेन-देन का प्रतिदिन मिलान करने की व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा की गई, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति का समय रहते पता लगाया जा सके और वित्तीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता पुस्तिका तैयार की जाएगी।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि साइबर सुरक्षा सभी सरकारी विभागों की साझा जिम्मेदारी है। राज्य का वित्तीय संचालन दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। डिजिटल सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक सरकारी प्राप्तियों और भुगतान को गंभीर जोखिम में डाल सकती है।

इसलिए एहतियाती उपायों, मजबूत आइटी प्रणालियों और समय पर विशेषज्ञ तकनीकी सहायता लेने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का एक उप-समूह गठित कर विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित किया जाए और उनके आधार पर व्यावहारिक साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएं।