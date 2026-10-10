हरियाणा में मेट्रो और नमो भारत के विस्तार को रफ्तार, इन रूटों को जोड़ने की तैयारी; केंद्र के साथ बैठक में लगेगी अंतिम मुहर
हरियाणा में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।
HighLights
मेट्रो और नमो भारत परियोजनाओं पर केंद्र-राज्य की बैठक।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में मेट्रो विस्तार पर होगी चर्चा।
नमो भारत कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर विचार।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मेट्रो विस्तार और नमो भारत ट्रेन परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी अगले सप्ताह अहम बैठक करेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से बुलाई जाने वाली इस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित कारिडोर पर चर्चा होगी।
बैठक में परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, निर्माण संबंधी बाधाओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गुरुग्राम के राजीव चौक से दिल्ली के यशो भूमि तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हो सकती है।
ओल्ड गुरुग्राम से फरीदाबाद-पलवल तक मेट्रो नेटवर्क का विस्तार
हरियाणा में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना के तहत ओल्ड गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद और पलवल तक नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के दो चरणों पर काम शुरू हो चुका है। आगामी बैठक में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा होगी।
बावल से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत कनेक्टिविटी की तैयारी
नमो भारत परियोजना के तहत दिल्ली के सराय काले खां से हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल तक कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम और फरीदाबाद के रास्ते नमो भारत कारिडोर को नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने का प्रस्ताव भी है। हरियाणा सरकार इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है।