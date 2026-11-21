जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्माल फाइनेंस बैंक से जुड़े खातों में करीब 500 करोड़ रुपये के घोटाले में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में कई अहम प्रक्रिया के आदेश जारी किए हैं।

मामले में जेल में बंद आरोपितों को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे अमित दीवान और राजेश सांगवान भी अदालत में उपस्थित हुए। हालांकि अभी तक मामले में मुख्य आरोपित रिभव रिषी, विक्रम वधवा, आरके सिंह, प्रदीप कुमार समेत 29 आरोपितों के खिलाफ ट्रायल चलाने की स्वीकृति अदालत में नहीं पहुंची है। अदालत ने संबंधित मंजूरियों के इंतजार में सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है।

तीन गवाहों के नाम वाला लिफाफा खोलने के आदेश मामले की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने तीन गवाहों की पहचान गोपनीय रखने के लिए उनके नाम सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा करवाए थे। बाद में तीन सितंबर को जांच एजेंसी ने गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने संबंधी अपनी अर्जी वापस ले ली थी।