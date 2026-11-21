जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के राजौंद विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे पूर्व कांग्रेस एवं जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) नेता सतविंदर राणा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने पंचकूला के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर है।

सतविंदर राणा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका पंचकूला के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनके गृह क्षेत्र राजौंद में किया जाएगा। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों, समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में शोक का माहौल है।

राजौंद विधानसभा क्षेत्र से दो बार पहुंचे थे विधानसभा सतविंदर राणा का हरियाणा की राजनीति में लंबा सफर रहा। वे मूल रूप से कैथल जिले के राजौंद क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने वर्ष 1991 में पहली बार राजौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हालांकि, इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 1996 में उन्होंने तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा पहुंचे।

वर्ष 2000 में भी उन्होंने राजौंद से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वर्ष 2005 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और दूसरी बार विधायक बने। इस तरह वे राजौंद विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक निर्वाचित हुए।

परिसीमन के बाद बदला राजनीतिक क्षेत्र वर्ष 2009 में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद राजौंद विधानसभा सीट समाप्त हो गई। इसके बाद सतविंदर राणा ने अपना राजनीतिक क्षेत्र बदला और पंचकूला जिले की कालका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने वर्ष 2009 और 2014 में कालका से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि, दोनों बार उन्हें जीत नहीं मिली।

कांग्रेस में रहते हुए वे वर्ष 2007 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। इसके बाद वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जेजेपी ने उन्हें कैथल जिले की कलायत विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में वे जीत हासिल नहीं कर सके और तीसरे स्थान पर रहे।

जेजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में हुए थे शामिल सतविंदर राणा ने अप्रैल 2024 में जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं, नेताओं और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था। इसके बाद मई 2024 में वे राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे।