राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अपनी कृषि भूमि से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन के टावर की जानकारी के लिए एक किसान को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

संबंधित विभाग ने करीब 14 साल पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया। विभाग ने न तो रिकॉर्ड संरक्षण नीति पेश की और न ही दस्तावेज नष्ट करने का प्रमाणपत्र दिया। मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

हाई कोर्ट की जस्टिस कीर्ति सिंह ने झज्जर निवासी मुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त, उनके कार्यालय के पीठासीन अधिकारी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिका के अनुसार, मुकेश की कृषि भूमि से ट्रांसमिशन टावर नंबर एल-040 गुजरता है। इससे संबंधित जानकारी के लिए उन्होंने 26 अप्रैल 2023 को आरटीआइ आवेदन दिया था। आवेदन में टावर बारे कुछ जानकारी मांगी गई थी। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 30 जून 2023 को कुछ जानकारी दी, लेकिन बाकी सूचना यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि संबंधित रिकॉर्ड 14 साल से अधिक पुराना है और विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मुकेश ने 21 जुलाई 2023 को प्रथम अपील दायर की, जिसका निपटारा 22 अगस्त 2023 को हुआ। इससे संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील की। 28 जनवरी 2025 को आयोग ने अधिकारियों को रिकॉर्ड की नए सिरे से तलाश कर आरटीआइ आवेदन के बिंदु नंबर दो, तीन और पांच की जानकारी देने का निर्देश दिया। मुकेश के मुताबिक, अधिकारियों ने निर्देशों का पालन करने के बजाय 12 मार्च 2025 को पत्र और शपथपत्र जारी कर बताया कि बिंदु नंबर दो और तीन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।