राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांग रही निजी कंपनी इलेवन पावर लिमिटेड को एक और झटका लगा है। विद्युत संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के आदेश के खिलाफ स्टे लगाने से इन्कार कर दिया। ऐसे में कंपनी के लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

इस बीच, अब अदानी पावर ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लाइसेंस के लिए एचईआरसी में आवेदन किया है। हालांकि इलेवन पावर को लाइसेंस देने के बाद प्रदेश में हुए विरोध को देखते हुए एचईआरसी ने अदानी समूह के आवेदन पर फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं की है। वहीं, इलेवन पावर लिमिटेड की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं।

अगर विद्युत संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला सरकार और एचईआसी के खिलाफ आता है तो वे रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद भी फैसला नहीं बदलता है तो संबंधित पक्षों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। ऐसे में न्यायाधिकरण का फैसला प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री के लिहाज से अहम होगा।

बिजली कर्मचारी यूनियन ने की थी हड़ताल बता दें कि एचईआरसी ने पिछले महीने गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को हड़ताल की थी।

कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने लाइसेंस पर रोक लगाते हुए एचईआरसी को भी पत्र लिखा था। कर्मचारी संगठन अब दबाव बना रहे हैं कि समानांतर लाइसेंस जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए विधानसभा में बिल लाया जाए।