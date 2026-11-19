राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने चीन से खाद आयात करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए।

चौटाला ने कहा कि इफको के खाद बैग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर और आत्मनिर्भर भारत का संदेश है, जबकि उद्गम देश के रूप में चीन का नाम दर्ज है। उन्होंने पूछा कि खाद के लिए चीन पर निर्भरता के बीच यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है।

चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार पहले चीन से आयात के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करती थी। अब खाद जैसी अहम कृषि जरूरत के लिए चीन से आयात क्यों करना पड़ रहा है? उनका आरोप है कि चीन मध्य पूर्व के देशों से गैस खरीदकर खाद बनाता है और भारत को महंगे दाम पर बेचता है। उनके अनुसार, भारत सीधे उन्हीं देशों से व्यापार कर किसानों को सस्ती खाद दे सकता था।

जजपा नेता ने कहा कि खाद के लिए चीन पर निर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर सवाल खड़े करती है। सरकार को बताना चाहिए कि घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक आयात व्यवस्था मजबूत करने के बजाय चीन से खाद खरीदने की नौबत क्यों आई।